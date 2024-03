"Per studiare meglio"

Meno alunni in gni classe per ’lavorare meglio’ anche nelle scuole più fragili e di periferia. Bologna prende così in mano il tema del calo demografico, aprendo il fronte del dimensionamento scolastico. E chiamando il ministero dell’Istruzione ad aprire il confronto sul tema. La giunta Lepore ha infatti raccolto l’appello del coordinamento dei presidenti d’istituto di Bologna, che ha invitato le istituzioni a ‘sfruttare’ il calo degli alunni, dovuto alla denatalità, come occasione per fare classi al massimo di venti alunni e non per risparmiare sul corpo docente. Della stessa idea è anche l’assessore alla Scuola di Palazzo D’Accursio, Daniele Ara: "Il prossimo anno scolastico è davvero una grande occasione per ragionare sul dimensionamento delle classi una riduzione proporzionale dei docenti in rapporto al calo degli studenti sarebbe un’occasione persa".