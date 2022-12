"Perché la piscina è stata abbandonata al degrado?"

Non si spegne il fuoco della polemica sulla piscina di Castel San Pietro, che riaprirà il 9 gennaio dopo che nei giorni scorsi è stata completata la soluzione-ponte del pallone pressostatico a copertura della piscina scoperta.

Ad alimentare questa volta la polemica è Giovanni Bottiglieri (nella foto), consigliere di Prima Castello in quota Fratelli d’Italia, che aveva chiesto nelle settimane passate un accesso agli atti ora (quasi) completato. Tra i documenti presi in visione dal consigliere d’opposizione c’è anche il datatissimo certificato di collaudo statico risalente a ben 45 anni fa (ottobre 1978) dopo i lavori svolti dall’imolese Cesi, sia, soprattutto, l’ultima relazione in ordine di tempo, ovvero quella della 4Emme Service spa (datata 9 agosto del 2022).

"Le prove sui materiali eseguite dalla 4 Emme hanno sostanzialmente messo in evidenza una riduzione di qualche decimo di millimetro, a causa del prevedibile processo ossidativo, di alcuni tiranti in acciaio delle capriate prefabbricate", spiega Bottiglieri, che si chiede per quale motivo "si sia potuto far degradare e deperire il complesso della piscina comunale non prevedendo alcun intervento manutentivo nel corso della sua vita utile atto a garantirne la conservazione e la piena agibilità".