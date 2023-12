Percorsi e segreti dell’Appennino. Un ’corto’ sulle bellezze di Loiano

Le bellezze dell’Appennino loianese, dei suoi percorsi e dei suoi segreti in mostra nel cortometraggio, presentato ieri, ‘Loiano e il suo territorio’. Il corto è stato realizzato dal Comune di Loiano, per cui erano presenti il sindaco Fabrizio Morganti e l’assessore alla Cultura Corrado Bartolomei, insieme a Martina Mari (nella foto) di Ercole Tv in occasione del Festival Narrativo del Paesaggio, per promuovere lo sviluppo turisticoculturale del territorio. Protagonisti del video sono i cammini Mater Dei e Flaminia minor e soprattutto le eccellenze presenti sul territorio di Loiano. Un viaggio immerso nella natura arricchito da pezzi di storia e di vita vissuta, illustrando l’unicità di quei luoghi e della comunità che lo ha vissuto e ancora lo vive. Il percorso del cortometraggio è iniziato prima dell’alluvione di maggio ed è stato ultimato solo successivamente. Il video, da ieri pomeriggio, è visionabile e disponibile sul canale YouTube del Comune di Loiano. Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani.