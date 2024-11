Percorsi nel bello fra Strada Maggiore e dintorni

Tutto pronto per la nona edizione di Cool-Tour Street, un itinerario di dieci giorni (dal 4 al 17 novembre) ricco di cultura, arte, storia e memoria dei luoghi, dedicato alle strade e ai palazzi storici della nostra città. "Siamo lieti di presentare questa iniziativa culturale che ci ricorda, oggi più che mai, quanto sia importante parlare di memoria e rispetto dei luoghi, per garantire la conoscenza del nostro territorio e far sì che il nostro passato storico, artistico e ambientale sia parte integrante del nostro futuro", dichiara il direttore generale Confcommercio Ascom, Gianfranco Tonelli.

L’obiettivo del progetto, promosso da Confcommercio Ascom e la Federazione Librai, è quello di diffondere la cultura del bello a partire da Strada Maggiore e dintorni, titolo della nuova edizione. "Il percorso partirà, il 4 novembre, dalla via principale e più antica di Bologna, Strada Maggiore, decumano massimo e segno indelebile della città con la sua storia millenaria" spiega Daniela Delvecchio, ideatrice di questo progetto, per proseguire, il 5 e il 6 novembre, con la visita ai più importanti palazzi antichi della città e ai vari complessi religiosi: da Palazzo Segni Masetti a Palazzo senatorio dei Malvasia fino alla chiesa di San Michele dei Leprosetti. "La quarta giornata, il 7 novembre, sarà dedicata in modo particolare alla Confraternita della Misericordia che – spiega il vicepresidente della Confraternita, Nicolò Nicoli Aldini – si prodiga dal 1911 in molte attività di carattere sociale per assistere le persone più bisognose".

Il 14 novembre, a Palazzo Modigliani Salaroli, sede del Segretariato regionale del MiC per Emilia-Romagna, verrà presentato il nuovo portale Tourer.it, "una mappa interattiva precisa ed efficace– spiega Francesca Tomba, segretario regionale del MiC – che censisce in modo capillare il patrimonio culturale diffuso, mettendo a disposizioni le principali informazioni relative ai beni culturali della Regione". Le sorprese non sono finite. "Come di consueto, a conclusione di alcune visite, Un libro a Palazzo propone interessanti presentazioni editoriali e conferenze per far conoscere autori emergenti del nostro territorio" conclude la vicepresidente cartolibrerie Confcommercio, Alberta Zama, che ricorda l’appuntamento del 5 novembre a Palazzo Segni Masetti, alle 16.30, per presentare la prima raccolta di poesie dell’autrice Mariangela Campobasso, L’alba nella notte. Per conoscere nel dettaglio il programma si può consultare il sito ‘Ufficio Federazioni Confcommercio – Ascom BO’, mentre le visite previste al mattino e al pomeriggio sono gratuite, ma con iscrizione obbligatoria alla mail federazioni@ascom.bo.it.

Martina Muzio