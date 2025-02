Percorso del corteo di sabato 22 febbraio a Bologna, cosa c’è da sapere sulla manifestazione

Bologna, 20 febbraio 2025 – Pronti a sfilare per dire no al Ddl Sicurezza. Sarà una marea umana quella che sabato 22 febbraio parteciperà alla manifestazione regionale di cui oggi si è saputo il percorso preciso.

Corteo 22 febbraio: il percorso

La partenza è prevista in piazza XX Settembre (il ritrovo è previsto per le 15) per proseguire su via Gramsci, Marconi, Farini, Galvani, Archiginnasio per terminare in piazza Maggiore. Il corteo è pensato per includere tutti per questo prevederà l’interpretariato Lis, un mezzo ibrido per il trasporto di persone con difficoltà motorie, una pedana mobile anti-barriere, tappi per le orecchie, zone di decompressione e uno staff di volontari. Parteciperanno anche alcuni artisti con un video: tra questi Manuel Agnelli, Modena City Ramblers, Murubutu e Alessandro Bergonzoni.

Chi parteciperà

Una quarantina le associazioni (tra cui Amnesty, Fiom Cgil, Arci e la rete degli Studenti Medi) non solo bolognesi, sono pronte a scendere in piazza, secondo quanto spiegato nella conferenza di presentazione avvenuta nella sede di Làbas in vicolo Bolognetti, per contestare quello che gli organizzatori hanno già ribattezzato come ‘Ddl paura’ (e che attualmente si sta discutendo in Parlamento).

Manifestazione a Bologna: i punti salienti del no al Ddl sicurezza

A essere contestati sono l’inasprimento delle pene per chi commette reati di piazza in danno a forze dell’ordine o anche beni pubblici e privati e per chi occupa abitazioni, ma non solo. Nella norma ci sarebbero poi “nuovi attacchi a chi promuove il soccorso in mare”, segnala Mediterranea, mentre l’Associazione dottorandi e dottori di ricerca (Adi) si sofferma sulla restrizione degli spazi di dissenso negli Atenei.