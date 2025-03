"Percorso di guerra sulle strade di collina"

Allarme sicurezza sul circuito panoramico, costituito dalle vie San Savino – Ca’ Bianca – Puglie, tra i municipi di Crespellano e Monteveglio in Valsamoggia. "Pedoni e ciclisti qui ogni giorno rischiano la vita", denuncia Evelin Cavallin, vice presidente del Consiglio di municipio di Crespellano, eletta nella lista di minoranza ’Insieme per Crespellano’ e veterinaria molto attiva sul territorio.

"Nelle belle giornate e, soprattutto, nei fine settimana – racconta la dottoressa Cavallin – sono centinaia le persone che, ad ogni ora del giorno, non rinunciano a una passeggiata a piedi o in bicicletta lungo i dieci chilometri di questo suggestivo circuito che tocca alcuni dei borghi storici di Valsamoggia come quello di Oliveto a Monteveglio". L’asfalto di questo circuito è a dir poco preoccupante. "In diversi punti – segnala Cavallin – presenta un dorso centrale che emerge dall’asfalto. In altri tratti si riscontrano avvallamenti. Pericolosissime le lunghe crepe, larghe fino ad 8-9 centimetri che, per larghi tratti, solcano e disegnano il fondo stradale. Senza contare, infine, le marcate sporgenze di asfalto che si trovano ai limite della strada e, come un gradino occulto, fanno inciampare non pochi camminatori". Le cose non vanno meglio nel centro del capoluogo di Crespellano. "In corrispondenza di molti incroci – fa notare la veterinaria Cavallin – sono sparite le strisce pedonali sui dossi. Cancellate di netto". L’amministrazione comunale di Valsamoggia non sta con le mani in mano. "Per la manutenzione delle strade parlano i numeri – elenca la sindaca Milena Zanna – per la gestione e manutenzione di strade comunali e ponti negli scorsi mandati sono stati spesi circa due milioni di euro. Quasi tre milioni sono stati usati per le asfaltature. Circa un anno fa sono stati investiti 600mila euro per interventi sul manto stradale e marciapiedi, segnaletica orizzontale e dossi per ridurre la velocità. Alcune recenti asfaltature sono state realizzate grazie a uno stanziamento straordinario di un milione e mezzo di euro. E sul bilancio 2025 sono in programma 350mila euro per nuovi interventi".

"Con un investimento di 120mila euro – risponde la sindaca a proposito di sicurezza stradale – sono stati realizzati diversi passaggi pedonali rialzati in alcuni punti strategici del territorio in cui la velocità poteva rappresentare un rischio per automobilisti e pedoni. Purtroppo i rallentatori installati su strade meno centrali sono un costo continuo perché oggetto costante di vandalismi".

Nicodemo Mele