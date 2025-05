Il percorso della festa per la Coppa Italia a Bologna: ecco le strade coinvolte

Bologna, 21 maggio 2025 – I tifosi rossoblù attendevano da giorni la comunicazione ufficiale per lo svolgimento della festa del Bologna per la vittoria della Coppa Italia.

L’ufficializzazione della data e del percorso sono arrivate questa mattina dopo una concertazione tra Questura, Comune di Bologna, Club rossoblù, con il coordinamento della Prefettura: la festa sarà domenica 25 maggio.

Il percorso

Il pullman scoperto con i giocatori a bordo e trofeo in bella vista, partirà intorno alle 16.30, dallo stadio Dall’Ara. Il mezzo proseguirà per via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi poi svoltarerà in via Ugo Bassi, da qui effettuerà un piccolo tratto di via Rizzoli ma solo per svoltare in piazza Re Enzo. Piazza Maggiore verrà solo costeggiata, infatti il pullman si porterà in via dell’Archiginnasio, attraverserà piazza Galvani per arrivare in piazza Cavour dove il tour termina. Tutto il percorso sarà, naturalmente, effettuato dal mezzo a passo d’uomo, in modo da permettere ai tifosi di seguirlo. Da piazza Cavour il pullman si porterà sui viali e ritornerà allo stadio Dall’Ara.

Nessuna sosta in Piazza Maggiore

A differenza delle altre volte, il pullman con i calciatori non farà sosta in piazza Maggiore e non si terrà sabato, giornata in cui il Bologna gioca l’ultima partita del campionato (con il Genoa). Sabato, infatti, la Madonna da San Luca scende dal Colle della Guardia per venire in città, un evento che si tiene dal 1.433 e che arriverà proprio in piazza Grande.

Domenica, invece, si svolge la tradizionale camminata, la StraBologna che vede la partecipazione di migliaia di cittadini e decine di strade chiuse, mentre nel pomeriggio diverse funzioni religiose terranno impegnata la basilica di San Petronio.

In questa calendario ricco di eventi è apparso troppo rischioso far fermare in piazza Maggiore anche la sfilata rossoblù.

Il questore

"Sarà un fine settimana particolarmente impegnativo. Abbiamo cercato, confrontandoci con Prefettura, Comune e Bologna Calcio di 'diluire’ i disagi per la cittadinanza. Sabato ci saranno la discesa della Madonna di San Luca in città e la partita allo stadio Dall'Ara, domenica la festa».

Così il questore di Bologna, Antonio Sbordone, spiega l’organizzazione del week-end denso di importanti eventi: “Abbiamo cercato di contemperare le esigenze diverse. C'era la forte volontà della società e dei calciatori di sfilare per la città. Abbiamo previsto che sfileranno per la città, ma non si fermeranno da nessuna parte perché questo, l'anno scorso, ha creato particolari difficoltà. Un buon tratto del centro verrà percorso, poi il pullman proseguirà e rientrerà. È una festa, quello che può capitare non è un problema di ordine pubblico, in senso stretto, ma è qualcosa legato alla sicurezza fisica delle persone. Anche questa mattina stiamo lavorando su questo, lo faremo fino a domenica. Conto che le cose possano andare per il meglio”.

Venerdì il Nettuno d’oro a Italiano

Intanto, il Bologna ha annunciato che venerdì 23 maggio alle 15, presso il centro tecnico Niccolò Galli a Casteldebole, il sindaco Matteo Lepore (come aveva già annunciato) conferirà il Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano. Il Nettuno d’Oro, istituito dal Comune di Bologna nel 1974, viene assegnato a personalità, aziende, istituzioni e realtà culturali che si sono distinte per aver dato lustro alla città di Bologna attraverso la propria attività professionale, sociale o culturale.