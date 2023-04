Percorso formativo al centro Croce "Così ho trovato il mio lavoro"

Dal tirocinio formativo al centro sociale ad un lavoro vero e proprio. E’ una storia felice di integrazione quella raccontata da Maria, la chiameremo così, persona non più giovane con disabilità che dopo avere svolto un tirocinio formativo retribuito presso il centro sociale alla Croce di Casalecchio è stata appena assunta in un’azienda privata. Un’esperienza che potrà fare scuola quella che ha visto la collaborazione tra il Comune di Casalecchio, la Cooperativa Cadiai, il servizio Set (servizio educativo territoriale) Colligo Ingegneria e il Centro socio culturale, che faticava a trovare una persona alla quale affidare alcuni lavori quotidiani da svolgere nella sede di via Canonica. Così, grazie a questo progetto innovativo che ha l’obiettivo di rafforzare la professionalizzazione e l’autonomia economica delle persone con fragilità, non solo ha trovato un valido apporto, ma alla fine ha preparato Maria a rientrare a pieno titolo nel mondo del lavoro.

"L’esperienza al centro sociale Croce è stata bellissima – racconta la protagonista già commossa in vista del congedo-Ogni giorno arrivo in un posto dove mi sento bene. Il presidente, Fulvio Liverani, è una persona eccezionale che fin dal primo giorno mi ha accolto, dandomi fiducia e supporto sia professionale che personale. Mi dispiace lasciare questo luogo che mi ha dato tanto, e grazie al quale ho trovato il lavoro che cercavo da tempo". Forti di questo successo a breve allo stesso centro sociale arriverà un’altra persona che sarà affiancata nella formazione proprio dalla signora Maria.

g.m.