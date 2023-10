Percorso in giardino e nel ’garage’

In occasione della Giornata del Contemporaneo, domani, dalle 16 alle 22, Palazzo Bentivoglio apre il suo giardino di via del Borgo di San Pietro fin dopo il tramonto, invitando il pubblico a inoltrarsi tra le piante e opere della collezione permanente. A metà della corte, si staglia l’arcobaleno notturno di Ugo Rondinone. La grande scritta luminosa Life Time appartiene alla serie di opere al neon che dal 1995 illumina i tetti delle principali istituzioni culturali in giro per il mondo. Poi ecco il Bologna Pavilion, opera site-specific di Dan Graham al confine tra architettura e scultura, mentre sulla scalinata, come una pianta rampicante, il lavoro di Sissi, Motivi Ossei, esce dalla parete e decide di abitare il giardino dove si trovano anche le opere di Jasper Morrison e Franco Raggi.

Dalle 19 alle 23 è possibile vedere Megagalattico, il lavoro che Irene Fenara presenta all’interno di garage Bentivoglio, il nuovo spazio espositivo che Palazzo Bentivoglio ha aperto lungo via del Borgo di San Pietro.