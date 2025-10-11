Percorso della manifestazione di oggi a Bologna per la Palestina: chi scende in piazza

Bologna, 11 ottobre 2025 – Una nuova manifestazione, a Bologna, per la Palestina. Per la prima volta, però, si scende in piazza dopo la firma dell’accordo di pace siglato tra il governo israeliano e Hamas e il cessate il fuoco.

A guidare la mobilitazione, che oggi riempirà le vie del centro storico con una manifestazione che partirà da piazza dei Martiri, saranno i tre bolognesi che hanno preso parte alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, tutti e tre intercettati e arrestati dalle autorità israeliane nel mare di Gaza la scorsa settimana e rientrati in Italia qualche giorno fa. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla.

L’orario e il percorso del corteo

L’appuntamento fissato per il nuovo corteo è fissato alle 15 con partenza da piazza dei Martiri, percorrerà via Marconi per poi svoltare in via Ugo Bassi e proseguire in via Rizzoli. Previsto l’allestimento di un palco.

Le motivazioni? ‘Una pace giusta per la Palestina’ e ‘Mai più genocidio’. Al fianco dei promotori, la Cgil che già ieri ha dato la sua adesione alla mobilitazione.

Presente anche il Pd, come confermato dal segretario provinciale Enrico Di Stasi: “Saremo presenti con una nostra delegazione. Il Pd è al fianco delle manifestazioni pacifiche: quella di questi giorni è una fase molto importante e a livello internazionale e guardiamo con favore al percorso di pace”.

Una delle ultime manifestazioni per le strade di Bologna a favore della pace in Palestina

Perché è stato indetto il corteo

Il messaggio lanciato da Lafram è chiaro: "Chiediamo a tutti di unirsi a noi, singoli e famiglie, per una manifestazione determinata e pacifica, per non abbandonare il popolo palestinese e rivendicarne i diritti con forza e dignità – scrive il presidente dell’Ucoii -. La vostra presenza è fondamentale. La Palestina ha bisogno di noi”.

Il richiamo per una manifestazione pacifica non arriva a caso, dopo i disordini che, nei giorni scorsi, hanno messo a ferro e fuoco la città, con devastazioni e scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine.