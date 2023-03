Percorso partecipato per il Piano Urbanistico dell’Unione Reno-Lavino

Prosegue il percorso partecipativo di accompagnamento alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale promosso dall’Unione Reno Lavino Samoggia con il coordinamento del Servizio di Pianificazione associata - Ufficio di Piano territoriale e la collaborazione di Fondazione per l’Innovazione Urbana. A partire da oggi prenderanno il via i laboratori nei Comuni dell’Unione, rivolti a realtà locali, associazioni, stakeholders e realtà organizzate di cittadini, con l’obiettivo di conoscere e dare un contributo al quadro delle politiche e delle azioni previste dal PUG, toccando temi come la tutela ambientale, la promozione del paesaggio, il sistema dei servizi e dell’economia. I laboratori si svolgeranno nelle seguenti date:

Casalecchio di Reno: oggi alle 18.00, presso la Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6; Sasso Marconi: lunedì 20.15, presso la Sala mostre “R. Giorgi”, via del Mercato 13; Zola Predosa: martedì 28 marzo, 18, presso Villa Edvige Garagnani, via Masini 11; Valsamoggia: giovedì 13 aprile, ore 18, presso la Sala polivalente a Castello di Serravalle, piazza della Pace 33, località Castelletto; Monte San Pietro: mercoledì 19 aprile, ore 18, presso la Sala del Consiglio, Piazza della Pace 4.

Per iscriversi basta compilare l’apposito modulo: http:tiny.ccPUG_Ucrls_laboratori