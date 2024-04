Percorso partecipato per il quartiere Croce

Idee e proposte per migliorare la qualità della vita nel quartiere San Biagio di Casalecchio al tavolo di co-progettazione che si riunisce domani dalle 17,30 alle 19,30 preso il centro sociale di via Pietro Micca. Iniziativa di Cadiai e Comune rivolta ai residenti coinvolti su punti di forza e potenzialità del quartiere e per progettare insieme ai cittadini le risposte, i percorsi e gli interventi. Ingresso libero ed occasione di incontro per valorizzare l’esistente ed immaginare nuove possibilità che verranno poi sottoposte all’amministrazione pubblica.