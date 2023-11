Perde il controllo della moto: muore sul colpo a 28 anni

Bologna, 9 novembre 2023 – Ancora sangue sulle strade del bolognese. A perdere la vita ieri intorno alle 14 un giovane motociclista. La vittima è Nicolò Neri che abitava nella frazione persicetana de Le Budrie.

L’incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 14 in via di Crevalcore, in un tratto rettilineo tra il comune di Persiceto e un lembo del comune di Sant’Agata poco dopo la frazione di Amola nei pressi della rotonda Adriano Simoni. Secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane stava percorrendo via di Crevalcore in sella alla sua Suzuki, in direzione Crevalcore, quando, per cause al vaglio della polizia locale che è prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

Pare che il motociclista avesse sorpassato un mezzo pesante per poi perdere il controllo della motocicletta e cadere sulla carreggiata. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista che è deceduto sul colpo.

Gli agenti della polizia locale di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito i rilievi di rito e il loro compito ora è quello di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Dalle prime informazioni raccolte il motociclista – come detto - ha fatto tutto da solo e non sono stati coinvolti altri mezzi.

Mentre gli agenti di una volante della polizia di Stato si sono occupati della viabilità cercando di dirottare su altre strade i mezzi pesanti. Per effettuare i rilievi di rito, rimuovere la moto e rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall’incidente, è stato necessario chiudere al traffico parzialmente via di Crevalcore. Inevitabili le code che si sono create in ambedue le direzioni visto che questa strada è sempre particolarmente trafficata.

Solamente lunedì scorso, in serata, sulla Nuova Bazzanese all’altezza di Zola Predosa, si era verificato un altro incidente mortale. Un camion aveva travolto ed ucciso una studentessa di 19 anni.