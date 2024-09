Perde 80mila euro nel trading online e tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Bologna, 10 settembre 2024 - Perde 80mila euro nella compravendita di strumenti finanziari (attività di trading online) e tenta il suicidio davanti gli occhi increduli dei familiari: salvato dai carabinieri. Il fatto è accaduto in provincia di Bologna, i militari della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale hanno subito raggiunto l’abitazione.

L'uomo era salito sul tetto di una casa e voleva buttarsi nel vuoto. Un cittadino ha chiamato il 112 e ha dato l'allarme, sul posto sono arrivati subito i carabinieri: si sono avvicinati alle mura, avviando una conversazione pacata con l'uomo. Lo hanno ascoltato e convinto a desistere. L’uomo si è quindi lasciato aiutare, scoppiando in un pianto liberatorio e ringraziando i militari. E' stato poi soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.