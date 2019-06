Castello d’Argile (Bologna) 22 giugno 2019 - I carabinieri della stazione di Sala Bolognese hanno arrestato un marito violento a Castello d’Argile. Tutto è successo l’altra mattina quando è arrivata una chiamata di aiuto al pronto intervento dei militari dell’Arma, che in quel momento avevano in servizio di pattugliamento una macchina della stazione di Sala, nell’ambito dei servizi congiunti di controllo del territorio provinciale.

Gli uomini della Benemerita sono quindi prontamente intervenuti nel vicino comune. Qui, al momento dell’intervento, un marito in preda alla rabbia stava picchiando la moglie. I carabinieri sono entrati nella casa e l’uomo sulle prime ha opposto un minimo di resistenza, visto che non voleva farsi bloccare, ma alla fine i militari dell’Arma, grazie alla loro professionalità, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità, calmando l’uomo e a dando tregua alla donna. Quindi dopo gli accertamenti del caso e la ricostruzione dei fatti, i militari hanno arrestato il marito violento, un siciliano di 36 anni, e l’hanno accompagnato in carcere alla Dozza di Bologna. Qui il magistrato di turno ha convalidato l’arresto e il siciliano ora è in attesa di giudizio.

A chiedere aiuto al pronto intervento dei carabinieri è stata la mamma della moglie, che vive a Bologna ma che in quel momento si trovava nell’abitazione assieme alla coppia, e che ha assistito all’ennesima lite del genero con la figlia, una donna di 34 anni, di professione insegnante. La coppia ha due figli: uno di circa un anno che in quel momento si trovava in casa, sembra in un’altra stanza, e un altro di cinque anni che era invece già stato accompagnato a scuola. Il motivo dalla lite e delle percosse alla moglie sarebbe di natura economica visto che, secondo le prime informazioni raccolte, il marito sperpera lo stipendio, principalmente nel gioco, costringendo la famiglia a vivere in stato di semipovertà. Non era la prima volta che l’uomo alzava le mani sulla moglie, a volte incurante della presenza di un figlio piccolo.

La madre della vittima, che abita nel capoluogo di provincia, quotidianamente si reca a Castello d’Argile per aiutare la figlia nella gestione dei nipotini. E l’altro giorno la suocera, suo malgrado, ha assistito all’ennesima lite e all’ennesima aggressione alla figlia, che è stata però interrotta grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri.