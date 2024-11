Pergamene e piatti di polenta per i soccorritori dell’alluvione

Un pranzo collettivo per ritrovarsi dopo i momenti difficili dell’alluvione. È stata un successo la polentata organizzata dal Comune di San Lazzaro per ringraziare i cittadini, le associazioni, i dipendenti comunali, il mondo del volontariato e tutte quelle realtà del territorio che hanno dimostrato la loro solidarietà durante i giorni dell’emergenza legata gli eventi alluvionali dello scorso 19 ottobre. Tante sono state le persone che dopo le 12 di ieri hanno partecipato all’evento negli spazi adiacenti alla chiesa parrocchiale del Farneto, con l’obiettivo di ritrovarsi e consumare assieme un piatto di polenta al ragù che ha visto come scodellatori speciali la sindaca Marilena Pillati e gli assessori della giunta comunale.

"È stato davvero un bel modo di ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme ai cittadini, ai volontari e a tutti quelli che ci hanno dato una mano nei giorni difficili dell’alluvione di ottobre – ha commentato la sindaca Marilena Pillati –. Un modo anche per sottolineare e ribadire che noi vogliamo essere e ci sentiamo una comunità unita non solo quando ci troviamo davanti a delle emergenze ma anche nella nostra quotidianità. Un grazie davvero a chi preso parte alla nostra iniziativa". Prima del pranzo di comunità al Farneto, nella Sala di Consiglio in piazza Bracci si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene di ringraziamento ai rappresentanti di associazioni, realtà locali, gruppi di cittadini e i volontari che si sono impegnati durante i giorni dell’emergenza maltempo, mettendosi a disposizione dell’amministrazione comunale e dimostrando così un grande spirito civico e solidale. La sindaca, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha consegnato l’attestato a tutti gli interessati.