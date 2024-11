Pericolo alluvioni e frane, la mappa: oltre 90.000 bolognesi in aree a rischio

Bologna, 22 novembre 2024 – Eccola, la mappa del rischio per alluvioni e frane. O forse, più che di mappa, si può parlare di dati che fanno sobbalzare dalla sedia e che, ovviamente, vanno contestualizzati. Innanzitutto sono 92.350 i bolognesi (tra città e provincia) che ad oggi vivono in aree a pericolosità idraulica elevata, quindi in aree allagabili a seconda della potenza di un’eventuale alluvione: parliamo del 9,5% della popolazione nell’area metropolitana.

E il dato schizza a 547.506 residenti (56,1%) quando si parla di media entità; 578.927 (59,3%) se si parla di indice basso. Non solo, perché gli indici entrano nel dettaglio parlando di 39.949 famiglie (8,7%) per il rischio elevato; 249.931 (54,3%) per quello medio; 265.438 (57,7%) in aree a bassa pericolosità. E continuano: si parla di edifici (15.866 a rischio elevato; 78.372 per quello medio; 80.148 per quello basso), si parla di imprese (7.551 a rischio elevato; 49.069 per quello basso), si parla di beni culturali (387 a pericolosità elevata; 1.622 media; 1.649 bassa).

Il quadro emerge dall’ultimo ‘Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia’ relativo al 2021 (quindi precedente alle ultime alluvioni e basato su dati Istat del 2011 per il calcolo percentuale) emesso dall’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), di concerto con gli altri enti competenti.

Una fotografia basata su calcoli e proiezioni, certamente, ma che restituisce una situazione in cui l’Emilia-Romagna è la regione più a rischio del Paese, quando si parla di alluvioni. E anche quando si parla di frane PAI (Piani di Assetto Idrogeologico): 12.921 i bolognesi che vivono in aree a pericolosità elevate o molto elevata, per 764 famiglie, 723 edifici, 128 imprese, 13 beni culturali. Numeri che chiaramente servono più per rendersi conto della situazione nel territorio di città e provincia, più che per parlare di un rischio concreto di delocalizzazioni. Ma che, altrettanto chiaramente, devono far riflettere quando si entra nel tema del contrasto al dissesto idrogeologico.

Dopo l’alluvione tremenda di ottobre, intanto, c’è il lavoro di mappatura dei danni che il Comune sta portando avanti sul territorio provinciale. Al momento sono cinque gli immobili dichiarati inagibili dai vigili del fuoco dopo le esondazioni, mentre continuano gli incontri con i cittadini che Palazzo d’Accursio sta portando avanti in maniera informale per toccare con mano le conseguenze del disastro climatico e prendere meglio cognizione di quello che c’è da fare.

Non un discorso relativo alle delocalizzioni, dunque (anche se il primo a tirare fuori l’argomento fu il sindaco Matteo Lepore, in riferimento a coloro che vivono davvero in prossimità dei corsi d’acqua), ma piuttosto un’azione necessaria da portare avanti nelle prossime settimane e nei prossimi messi per tenere sott’occhio l’intero territorio flagellato dalla furia di rii, fiumi e torrenti.