Pericolosa la pista ciclabile in via Mengoli

Se il progetto della pista ciclabile di via Mengoli è discutibile l’esecuzione è peggio… Nella corsia di sinistra (verso via Mazzini) non c’è nemmeno la larghezza di un’auto. La corsia per le auto è larga quanto quella per le bici e più stretta della larghezza di un’auto. Tralasciando la diminuzione dei parcheggi e la minor sicurezza ora non è possibile circolare in auto se non invadendo o la corsia del senso opposto oppure la pista ciclabile.

M. S.