Periferie, i presidenti di Quartiere: "Investimenti già partiti, siamo pronti"

"Investire sulle periferie è sempre una cosa utile. Nel Quartiere Porto-Saragozza lo stiamo già facendo, nel piano ’reinventing cities’ c’è tutta la parte della riqualificazione del distretto Scalo-Ravone, e non solo". Lorenzo Cipriani capisce bene un altro suggerimento che due giorni fa dalle pagine del Carlino ha dato l’architetto Mario Cucinella, cioè quello di investire ulteriormente sulle aree ancora ferme nelle periferie bolognesi. "La periferia non è un concetto solo geografico, ma anche legato alle fragilità – spiega il presidente –, gli investimenti nella zona Scalo-Malvasia vanno in questo senso. Ai Prati di Caprara c’è invece un’importante richiesta da parte del Quartiere riguardo una scuola da realizzare all’interno, in un terreno di proprietà del Comune. Affinché l’edilizia scolastica del Quartiere possa superare gli attuali limiti del plesso Monterumici-De Andrè. Con la fermata del tram davanti sarà una grande area vivibile e riqualificata".

Stesse prospettive al Borgo Panigale-Reno. "Da Villaggio Ina fino a viale Pertini tanto si sta già facendo, c’è il tram che porterà una robusta riqualificazione a tutto il Quartiere – spiega la presidente Elena Gaggioli –, sono d’accordo con l’architetto Cucinella, gli investimenti nelle periferie sono fondamentali soprattutto quando si vanno a intercettare nuove necessità, con progettualità inclusive. Il nostro non è un quartiere dormitio, ma animato da luoghi pubblici sempre più vivi che noi stiamo cercando di rilanciare in maniera sempre più decisa, dal punto di vista urbanistico la sfida è sempre più avvincente".