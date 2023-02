"Permessi di soggiorno, tema delicato"

"La produttività in relazione alla forza lavoro non si può moltiplicare come nel miracolo delle nozze di Cana, ma il vino richiesto ci sembra sufficiente per le aspettative e comunque non annacquato". Con questa metafora il presidente Andrea Migliozzi ha presentato ieri l’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale: nel 2022, la sede bolognese del Tar ha registrato una flessione del contenzioso, è vero, passato da 1.084 ricorsi a 943, ma pure le decisioni, calate dalle 1.170 del 2021 a 1.060. Calo legato all’organico, spiega il presidente, in negativo di due unità su dieci. E di questi 943 ricorsi, ben 179 sono legati all’immigrazione. In particolare, "negli ultimi due anni il maggior numero di ricorsi depositati è per contestazioni di immigrati per il diniego del permesso di soggiorno o affini – spiega il presidente –. Nel 2022 sono stati di quel tipo 169 su 179. Il 50% dei quali è stato accolto", cioè 71.

Come mai ci sono tante decisioni contrastanti? "Gli atti di diniego o sanzionatori in materia di permessi di soggiorno devono recare precise notizie in punto di fatto e congrua valutazione in punto di diritto delle cause impeditive della concessione dei benefici, soprattutto per quanto riguarda la pericolosità sociale del richiedente – avverte Migliozzi –: se questo non avviene, non possiamo non adottare decisioni che rilevano la contrarietà ai canoni di legittimità" e dunque ’cassare’ le decisioni che hanno negato il rilascio o il rinnovo del permesso. Quindi, "mi rivolgo ai Prefetti e al questore Isabella Fusiello: bisogna profondere ancor più diligenza nella gestione di queste delicate procedure. Questa vuole essere solo uno sprone a fare meglio e non una reprimenda". Insomma, più precisione per essere tutti sulla stessa linea. Considerato che "stranieri sono il 15,9% dei residenti a Bologna".