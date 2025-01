Permessi, flessibilità e welfare. Betty Blue a misura di mamma

Permessi di allattamento più lunghi, sostegno al rientro post maternità e flessibilità di orario per le lavoratrici. È stata siglata un’intesa tra la Betty Blue, l’azienda di Elisabetta Franchi, e la consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna, Sonia Alvisi, dopo che viale Aldo Moro aveva acceso i propri fari sull’azienda della regina della moda bolognese.

La fondatrice, Elisabetta Franchi, era finita nella bufera nel 2022 per alcune dichiarazioni sull’opportunità di assumere giovani donne. "Quando metti una donna in una carica importante – aveva detto – non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni. Io ho valorizzato tante donne perché sono over 40, se dovevano sposarsi lo hanno già fatto, se dovevano avere figli anche, se dovevano separarsi pure. Io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa". Successivamente la stessa Franchi aveva spiegato di essere stata fraintesa, facendo notare che l’80 per cento della sua azienda è composta da donne, il 75% delle quali giovani. Ciò nonostante, nel giugno scorso era arrivata la condanna del tribunale di Busto Arsizio ad adottare una serie di iniziative.

Ora tutto è alle spalle con l’intesa siglata con il coinvolgimento dei sindacati. Un accordo che, spiega la Regione, "vuole rendere l’ambiente di lavoro più inclusivo garantendo pari diritti a tutti e tutte le dipendenti a partire dal superamento del divario retributivo di genere". La Betty Blue si è impegnata in particolare a realizzare una serie di azioni "per migliorare le già esistenti politiche di pari opportunità, inclusività e benessere dei lavoratori". Tra queste, appunto, l’estensione dei permessi retribuiti di allattamento di ulteriori sei mesi, il sostegno al rientro post maternità, l’estensione dei permessi per la paternità rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, una maggiore flessibilità oraria per conciliare le esigenze familiari, l’anticipo del Tfr oltre le ipotesi di legge e l’adozione di campagne di formazione e sensibilizzazione "su benessere psicofisico e salute mentale nei luoghi di lavoro", oltre che l’intervento della stessa consigliera di parità "in alcune sessioni sui temi della parità di genere, del paritario accesso alle carriere, dei diritti legati alla genitorialità e condivisione dei carichi, del superamento del cosiddetto gender pay gap".

Previsti inolte l’introduzione di uno sportello di supporto psicologico, un piano di welfare aziendale e la concessione di ulteriori permessi retribuiti per inserimento scolastico e assistenza familiari. Betty Blue adotterà anche nuove misure che superano i requisiti minimi previsti dalla attuale legislazione, "con l’obiettivo di promuovere un ambiente lavorativo sempre più inclusivo".

Martino Pancari