Perrotta e il ‘Nano’ per Calvino "Come una specie di vertigine" porta in scena il Nano di Calvino, personaggio minore de "La giornata d'uno scrutatore". Ambientato nel 1953, il protagonista è Amerigo Ormea, alter ego di Calvino. Uno spettacolo per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino.