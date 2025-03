Perrotta: "Una sinfonia per Modugno"

Quella di settant’anni fa era "un’Italia carica di futuro negli occhi", dice Mario Perrotta, autore, attore e regista, dodici volte finalista ai premi Ubu. ’Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità’, il suo nuovo spettacolo che, fresco di debutto, andrà in scena da martedì 4 a domenica 9 marzo all’Arena del Sole, è ispirato proprio da quel 1958 e da un giovane cantautore salentino che quell’anno sbaragliò il festival di Sanremo con un brano che sarebbe divenuto un inno internazionale: Domenico Modugno, "che fu la colonna sonora di quell’Italia che voleva Volare", osserva Perrotta. Il racconto dell’indimenticabile Mimmo si intreccia con le vicende del Paese uscito dalla guerra e pronto al boom economico, fra canzoni e riflessioni. Sul palco con Perrotta, i musicisti Vanni Crociani, pianoforte e fisarmonica, Giuseppe Franchellucci, violoncello, e Massimo Marches, chitarra e mandolini.

Perrotta, perché raccontare Modugno? "Attraverso la sua storia e la parabola artistica dei suoi esordi, è possibile rileggere anche la storia dell’Italia che allora stava accelerando enormemente, dal disastro della guerra al boom economico".

Un Paese molto diverso da oggi? "Assolutamente differente. Nonostante noi abbiamo molto di più, rispetto ai nostri nonni o bisnonni, viviamo in un’epoca triste, in tutto l’occidente. Non so il perché, non ho risposte: tuttavia penso che allora si sapesse perseguire una felicità delle piccole cose".

In che modo? "Tante persone, allora, si trasferirono dalle campagne in città, oppure dal sud al nord: magari vivevano in uno scantinato eppure, quando erano riusciti a entrare in fabbrica e con lo stipendio fisso potevano fare le rate per un televisore, una lavatrice o una 500, sentivano di avere raggiunto già una loro realizzazione. Se pensiamo a quello che oggi ci fa sentire soddisfatti... Erano persone che sapevano accontentarsi e andavano a ‘prendere’ il lavoro là dove c’era, per inseguire la possibilità di una vita decente".

Anche Modugno? "Domenico Modugno rappresenta perfettamente quel Paese. Partì dalla mia stessa terra, il Salento che oggi è la California d’Europa ma allora era un luogo totalmente sconosciuto, una terra dove si parla un dialetto molto simile al siciliano, tanto è vero che pure Mimmo venne spesso ritenuto un siciliano. La favola di Modugno, paradossalmente, è anche il racconto di una meravigliosa sconfitta".

Ovvero? "L’aspirazione di Modugno era di diventare un attore, e per questo si iscrisse al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. Le canzoni le scriveva per campare, ma il suo sogno era di fare l’attore. La moglie mi ha rivelato che la sera in cui vinse Sanremo con ‘Volare’, tornò in hotel rattristato e le disse ‘Adesso nessuno mi chiamerà più per fare l’attore’... Modugno poi divenne famoso come cantante e tra l’altro ‘inventò’ la figura del cantautore: recitò anche in teatro, ma sempre in opere musicali. In questo però io vedo l’emblema di quell’Italia che sapeva prendere quello che arrivava, senza aspirazioni impossibili".

Come ha pensato lo spettacolo? "Una tessitura di parole e canzoni scelte proprio per abbinarsi alla drammaturgia. I musicisti hanno lavorato moltissimo sugli arrangiamenti, tutti molto rispettosi degli originali: come potremmo ‘toccare’ Modugno? Ho chiesto loro di immaginare una partitura, una specie di sinfonia, dove la musica non è accompagnamento ma diventa la voce di ciò che le parole non riescono a dire. Andremo avanti e indietro nella vita e nella personalità di Modugno, senza una linea cronologica, fino al momento in cui raggiunse il successo".

E non oltre? "No, perché quel 1958 fu un anno miracoloso. Accadde tutto allora: Charles De Gaulle andò al potere in Francia, morì Pio XII, Giuseppe Tomasi di Lampedusa pubblicò ‘Il Gattopardo’, al cinema uscirono ‘I soliti ignoti’. E a Sanremo trionfò Modugno con ‘Volare’. Dopo, fu tutta un’altra storia".