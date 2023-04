Persa dentro il Rave La scrittrice Verasani: "Degrado e città in tilt Per me così è una follia"

di Benedetta Cucci

"Non ho niente contro i rave tanto invisi alla destra, anzi. Ma bisogna trovarcisi in mezzo per trarre qualche conclusione, e cioè muoversi a fatica in una città interamente bloccata, tra bottiglie rotte, ragazzi vomitanti, portoni usati come pisciatoi e muri imbrattati di scritte anarcoidi". Deve essere stato un sabato molto faticoso per i bolognesi, il 22 aprile. Almeno per quelli che, come la scrittrice Grazia Verasani autrice di un lungo post su Facebook che inizia proprio con le tre righe riportate sopra si sono ritrovati per le strade della nostra città, a fare cose ordinarie, da cittadini, cercando di gestire l’onda di diecimila persone arrivate da tutta Italia, per la Street Rave Parade. Non è la prima volta che a Bologna sfilano delle parate di questo tipo, e a dire il vero si fanno in tutto il mondo da decenni. Ma per Verasani è stata la logistica, il vero problema. Si legge infatti ancora nel post: "Niente di grave, certo, nessuno si è fatto male, e la gioventù, si sa, ha un’energia incontenibile, ma, ma... Permettere un rave di quella densità in una via come Mascarella, perché? Sottovalutare il turismo dovuto al ponte del 25 aprile, la stazione intasata di gente e file chilometriche al posteggio taxi, il traffico deviato, il delirio cittadino, mi è sembrata una follia".

La scrittrice creatrice della tormentata e celebre investigatrice privata Giorgia Cantini (il romanzo del 2004 ‘Quo Vadis, Baby?’ divenne anche film di Salvatores e serie) racconta così la sua giornata senza fine: "Ho scarpinato parecchio, zigzagando lentamente tra ostacoli umani e caravan sparamusica, fino ad arrivare a casa di Ric con un bel po’ di ritardo. Alle 22.30 ho cercato inutilmente un taxi trovandolo solo dopo un’ora e mezzo di chiamate incessanti per puro culo (come mi ha detto il tassista) mentre i ragazzi marciavano di nuovo verso i Giardini Margherita, meta finale del rave". E poi l’affondo con una riflessione: "Tutto questo si poteva immaginare, non blocchi una città un sabato pre-festivo e non metti la polizia all’imbocco delle strade. La sparpagli nel flusso, a controllare i vari vandalismi. A parlare in questi termini si rischia di essere additati come reazionari, ma io me ne frego, i rave vanno bene se regolamentati con un po’ di giudizio, è possibile? Non lo so. Ricordo tante manifestazioni giovanili dove la politica era protagonista, ricordo la vittoria dei mondiali e io ragazzina a correre felice nella ressa festosa. Ho dimenticato? Si invecchia e non si capisce più? Non lo so".

Contattata ieri, Grazia Verasani ha voluto anche offrire una riflessione ulteriore sui protagonisti della Street rave Parade. "Aggiungerei solo – ha detto- che i giovani sono molto discriminati, penalizzati in tante cose compresa la questione degli alloggi, ma che dargli il contentino di un giorno su 365 come sfogatoio mi lascia perplessa. Sono giovani adulti. Alcuni seguivano il rave con entusiasmo ‘composto’ o comunque civile. Gli estremismi vandalici si possono arginare".