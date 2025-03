"Persa un’occasione di confronto civile"

I giovani di Fi e di Fdi si schierano contro l’occupazione del Copernico. "Come al solito i collettivi di estrema sinistra anche nelle scuole dimostrano immaturità e violenza nell’affrontare il dissenso verso il governo", così Forza Italia giovani (Fig) tramite il coordinatore emiliano-romagnolo Daniele Aiello e quello bolognese Emanuele Federici. "Sarebbe stato più opportuno creare in un’assemblea d’istituto un dibattito basato su un confronto super partes, affrontando temi importanti che riguardano i giovani. Ancora una volta la sinistra estrema nelle scuole, attraverso i collettivi, perde un’occasione e un’opportunità di confronto civile e rispettoso, ma purtroppo a Bologna siamo abituati". Anche Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fdi, fa sapere di essere "contro l’occupazione abusiva del Copernico: non vogliamo pagare noi la vostra ignoranza".