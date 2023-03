Perseguita e aggredisce l’ex Donna di 30 anni in arresto spintona anche i poliziotti

Agitatissimo, ha chiesto alla polizia di andarlo a soccorrere, perché la ex compagna stava dando di matto, al culmine di una lite tra i due. Così, sabato attorno alle 14.15, le volanti sono giunte in via Mezzofanti: qui hanno trovato l’uomo, un pakistano, di 40 anni, che riferiva appunto di essere in lite con l’ex compagna, una donna rumena trentenne che, in palese stato di alterazione, inveiva contro di lui e lo insultava.

Gli agenti hanno quindi tentato di riportare la calma, invano: la donna continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, anche nei confronti degli stessi poliziotti, strattonandoli e spintonandoli. Nessuno è per fortuna rimasto ferito.

La coppia, hanno poi ricostruito le forze dell’ordine grazie al racconto della parte offesa, aveva avuto una relazione durata diversi anni, ma poi, qualche tempo fa, si era lasciata. Dopo la rottura però la donna aveva cominciato a perseguitare l’ex compagno, minacciandolo e contattandolo insistentemente. Finché sabato la situazione era degenerata, dato che dopo avere avviato un’accesa lite con il pakistano, lo aveva aggredito allo scopo di strappargli di mano il telefonino.

A quel punto il quarantenne, spaventato dalla violenza della ex, aveva chiesto aiuto a un conoscente, che gli aveva prestato il proprio cellulare per permettergli di chiamare la polizia, tramite il numero di emergenza.

La donna, sottoposta infine a controllo da parte degli agenti, è stata trovata in possesso del telefono sottratto appunto poco prima alla vittima; è stata dunque tratta in arresto per i reati di atti persecutori nei confronti dell’ex e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito i poliziotti.

red. cro.