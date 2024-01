Perseguita l'ex compagna e le chiede soldi per andare via di casa, nei guai un 49enne

Bologna, 26 gennaio 2024 - Ha minacciato e pedinato l'ex compagna e quando questa gli ha detto di andare via di casa lui le ha chiesto soldi per lasciare l'appartamento, le ha poi rubato il computer e le ha chiesto altri soldi per restituirlo. Per questo motivo un uomo di 49 anni, italiano e disoccupato, è indagato per atti persecutori, furto ed estorsione, ricevendo anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Stando al racconto fornito ai carabinieri dalla vittima, una donna sulla quarantina, l'ex compagno non accettando la fine della loro relazione, terminata nel giugno del 2022, ha iniziato a minacciarla e pedinarla. Dopo qualche mese che era andato via dall'appartamento, però, l'uomo ha poi chiesto di essere ospitato in casa della quarantenne in attesa di trovare un'altra sistemazione. La vittima, senza alcuna implicazione sentimentale, ha accettato la richiesta al solo scopo di aiutarlo. Il quarantanovenne si è però approfittato della situazione rimanendo in quella casa fino a giugno 2023.

L’ex compagno, a quel punto, le ha chiesto dei soldi per lasciare l’appartamento e pur di allontanarlo, la quarantenne ha chiesto aiuto a suo padre che ha pagato l'uomo pur di farlo andare via di casa. Dopo aver ricevuto i soldi il quarantanovenne si è trasferito, ma dopo qualche mese ha scritto alla donna spiegando di essere rientrato in casa e di averle rubato un computer e che per riaverlo voleva altri soldi. L'uomo, per questo, è indagato per atti persecutori, furto ed estorsione ed è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico.