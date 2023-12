Perseguita la ex incinta: "In un’occasione abusò di lei". Scatta il divieto di avvicinarla

Un’altra donna vittima di maltrattamenti e stalking in città. Si tratta di una ragazza italiana, sulla ventina, che all’inizio di ottobre scorso si è rivolta ai carabinieri per denunciare il compagno, suo coetaneo straniero, accusandolo di violenza sessuale e atti persecutori. Ora, per il giovane è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza offesa.

La quale, sentita dai militari dell’Arma, ha riferito che gli atteggiamenti violenti del compagno erano iniziati ad agosto, quando il ventenne l’aveva costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà (da qui appunto la denuncia per violenza sessuale). Quello era stato solo l’inizio dell’incubo, durato per la giovane alcuni mesi, fino cioè a ottobre, quando aveva infine deciso di rivolgersi ai carabinieri per raccontare quanto le era successo e chiedere aiuto, spaventata da una situazione che ormai era diventata ingestibile e pericolosa. Stando alle sue ricostruzioni, infatti, nel periodo successivo alla violenza sessuale la ragazza sarebbe stata vittima anche di atti persecutori, poiché il compagno, con il quale nel frattempo aveva deciso di interrompere la relazione proprio a causa di quanto era stata costretta a subire, la chiamava e le mandava messaggi continuamente, tormentandola in modo ossessivo e rivolgendole frasi offensive e violente.

Tutto questo nonostante la giovane gli avesse rivelato di essere rimasta incinta. Notizia che però non aveva cambiato i comportamenti dell’ormai ex fidanzato, il quale anzi aveva insistito nel portare avanti i propri atteggiamenti vessatori. Il ventenne risulta perciò al momento indagato con le accuse di violenza sessuale e stalking.

Non è certo l’unica denuncia di questo tipo, in città. Il tema è caldissimo e i procedimenti avviati con ’Codice rosso’, la legge che tutela le vittime di violenza di genere, sono numerosissimi. Non solo: gli ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica in questo 2023 sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. Se infatti nel 2022 i provvedimenti di questo tipo erano stati 39, quest’anno la Divisione anticrimine della polizia ne ha eseguiti ben 72, di cui 31 per maltrattamenti e 41 per atti persecutori.

c. c.