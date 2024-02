Perseguita la fidanzata e la minaccia: nei guai

Ogni giorno la insultava e, ossessionato dall’idea di tradimenti, la obbligava a videochiamarlo in qualsiasi situazione si trovasse e a consegnargli il cellulare ogni volta che lui glielo chiedesse. Ha perciò avuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna un ventinovenne italiano, denunciato dalla ragazza, coetanea e connazionale, lo scorso 20 gennaio. La misura è stata eseguita dai carabinieri della Stazione Corticella. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per altre vicende, dovrà ora rispondere di atti persecutori, diffamazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il ventinovenne infatti, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in città emessa a novembre dalla Questura, in più circostanze si era dimostrato violento, minacciando la donna di incendiarle l’auto o tagliandole gli pneumatici, tanto da costringerla a chiamare il 112.

A causa di questi atteggiamenti vessatori, la ventinovenne aveva cambiato completamente le proprie abitudini, per non essere rintracciata dall’ex, e aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico per la gestione dell’ansia. La donna, in sede di denuncia, ha anche dichiarato di essersi sfogata raccontando l’intera vicenda a due suoi amici, i quali erano stati in seguito a loro volta minacciati dall’odierno indagato. I carabinieri dunque hanno rintracciato il 29enne e gli hanno notificato la misura emessa dal giudice.