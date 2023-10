Perseguita la moglie. Commercialista in manette

Ha chiamato i carabinieri spaventata e in preda al panico a causa degli atteggiamenti del marito che, visibilmente ubriaco, stava tentando di sfondare la porta di casa per entrare nell’appartamento. Un comportamento molesto che andava avanti già da alcune settimane, da quando la donna aveva deciso di porre fine alla loro relazione sentimentale. L’episodio è accaduto nella serata di mercoledì scorso in un appartamento condominiale della città: la vittima, una donna sulla trentina, era in casa quando a un certo punto ha iniziato a sentire le urla del compagno che, in maniera insistente, voleva entrare nell’abitazione per vederla e parlare con lei. Quest’ultima, impaurita da quanto stava succedendo, ha chiamato immediatamente i militari dell’Arma. Intervenuti sul posto, gli uomini del Radiomobile si sono diretti subito nell’appartamento della vittima e, poco dopo, hanno bloccato l’uomo che nel frattempo si era nascosto all’interno del condominio nel tentativo di non farsi trovare.

Lo stalker è un trentanovenne italiano, commercialista, già gravato da precedenti di polizia per atti persecutori. La vittima, sentita dai carabinieri, ha riferito di non essere assolutamente più in grado di sopportare le persecuzioni del compagno, a cui aveva recentemente impedito di tornare a vivere con lei nell’appartamento, esasperata dagli atteggiamenti del trentanovenne. Atteggiamenti molesti e ripetuti nel tempo che hanno spinto la donna a raccontare tutto ai militari dell’Arma.

Secondo quanto raccontato dalla trentenne, il compagno nei mesi scorsi si sarebbe rifiutato di accettare la fine della loro relazione sentimentale e, proprio in virtù di questo, avrebbe iniziato nell’arco di diverse settimane a perseguitarla nel tentativo di parlarle e tornare con lei.

Dopo essere stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della donna, il commercialista trentanovenne è stato prima accompagnato dai carabinieri in caserma e, successivamente, portato nel carcere della Dozza.