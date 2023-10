Perseguita la moglie dopo la fine della loro relazione: arrestato un 39enne

Bologna, 13 ottobre 2023 - Si è presentato ubriaco davanti casa della moglie che non voleva farlo entrare, così ha pensato di provare a sfondare la porta. La donna, spaventata, si è rivolta ai carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un trentanovenne italiano, con precedenti di polizia, per atti persecutori.

Il tutto è accaduto nella serata di mercoledì 11 ottobre, quando i carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di una donna sulla trentina, spaventata dal marito, ubriaco, che voleva entrare in casa a tutti i costi, perché la donna, esasperata dai suoi comportamenti, gli aveva impedito di fare rientro nell'abitazione.

I militari dell'Arma si sono così diretti velocemente a casa della donna, residente in un condominio, e dopo aver trovato l'uomo, che nel frattempo si era nascosto all'interno del palazzo, lo hanno portato in caserma.

Ascoltata dai carabinieri, la donna ha raccontato di non essere più in grado di sopportare le persecuzioni del compagno che, rifiutandosi di accettare la fine della relazione, la molestava continuamente da diverse settimane. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il trentanovenne arrestato dai militari dell'Arma è stato portato in carcere.

