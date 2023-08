Minaccia e perseguita l'ex compagna, in manette un 28enne a Bologna

Bologna, 25 agosto 2023 - Minacciava e perseguitava la ex compagna e per questo un uomo polacco di 28 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza manifesta. Il tutto è avvenuto ieri sera, giovedì 24 agosto, in quanto il ventottenne aveva messo in atto ripetute condotte minacciose e ingiuriose, non denunciate precedentemente dalla vittima, spesso da ubriaco, nei confronti della ex compagna.

Nello specifico, nel corso della mattinata le forze dell’ordine hanno ricevuto una chiamata al 113 da una persona che chiedeva il loro intervento. Arrivati sul posto hanno trovato un'auto con i vetri infranti, ricoperta di vernice nera e dal racconto di una donna hanno appreso che il ventottenne, non presente sul posto, la sera prima era stato sentito urlare e la mattina dopo sia il citofono che la cassetta delle lettere dell'ex compagna erano state imbrattate con della vernice.

Nel pomeriggio la stessa donna ha chiamato nuovamente il numero di emergenza riferendo che l'uomo stava urlando in strada vicino al suo appartamento. La volante, giunta tempestivamente sul posto, ha notato la presenza dell’uomo che alla vista degli agenti ha cercato di scappare, ma è stato bloccato e arrestato. Durante l’arresto, il soggetto ha opposto resistenza, tirando calci e pugni verso i poliziotti.

A seguito delle indagini, che hanno fatto emergere la presenza di numerosi precedenti a carico del ventottenne, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta. L’uomo è stato quindi condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.