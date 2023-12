Perseguita l’ex compagna: per lui arriva il braccialetto elettronico

Dopo mesi di insulti e minacce a causa della sua gelosia ossessiva verso la compagna, è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un operaio 55enne italiano, indagato per stalking nei confronti della ex convivente 38enne.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip di Bologna, è stato eseguito dai carabinieri di Castel San Pietro. L’indagine è nata da una serie di querele presentate dalla donna già dal 2021, per le violenze fisiche e psicologiche subite e per le quali l’uomo era stato, all’epoca, raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con successiva condanna e pena sospesa. I rapporti fra i due erano successivamente migliorati e c’era stata una nuova convivenza, ma la scorsa primavera il 55enne ha ripreso a insultare e minacciare la compagna accusandola di avere un’altra relazione sentimentale; in aggiunta a questo, il 55enne ha iniziato ad insultarla, minacciarla e a litigare di continuo, fino a dirle che doveva andar via dalla sua abitazione.La donna si è così nuovamente rivolta ai carabinieri, ad agosto e a ottobre, spiegando di aver paura dell’uomo e di essersi per questo allontanata, insieme alle figlie, dall’abitazione.

Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice.