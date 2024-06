Perseguita l’ex moglie e la prende a pugni. Divieto di avvicinamento

Non accettava che la moglie lo avesse lasciato. E ha iniziato a perseguitare la donna, rendendole la vita impossibile e arrivando anche ad aggredirla sul posto di lavoro. L’autore delle violenze è un cinquantatreenne, che negli scorsi giorni è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico. A notificare il provvedimento, i carabinieri della stazione Borgo Panigale, che hanno raccolto le diverse denunce e segnalazioni della vittima, una donna di 56 anni, iniziando a indagare sull’ex marito, ora indagato per maltrattamenti in famiglia.

Tra questi, in particolare, l’aggressione avvenuta nel marzo del 2023, quando l’uomo si è presentato sul luogo di lavoro della ex e dopo averla minacciata urlandole frasi ingiuriose, l’ha colpita con un pugno al volto. In altre circostanze, il cinquantatreenne aveva seguito la ex moglie quando quest’ultima andava al supermercato o in altri locali pubblici di svago. Comportamenti che hanno generato nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice.