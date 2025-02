Persiceto e Decima, la storia in maschera

Da ben oltre un secolo ormai il Carnevale Storico di Persiceto e il Carnevale di San Matteo della Decima sono punti fermi del territorio. Da questo sabato e fino al 2 marzo, tra mostre di supereroi, proiezioni, spettacoli, street food e sfilate notturne, i due carnevali tornano a divertire il pubblico. Tra gli appuntamenti da non perdere, ovviamente, le grandi sfilate domeniche del 23 febbraio e del 2 marzo.

Questa domenica, dalle 13 nel centro storico di Persiceto, per la 151ª edizione del Carnevale storico persicetano sfileranno i carri allegorici, che quest’anno saranno nove, più tre mascherate singole, che al termine della sfilata, come vuole la tradizione dello Spillo – o ’Spéll’ in bolognese –, si trasformeranno rivelando un messaggio satirico in perfetto ‘stile Bertoldo’. La novità di quest’anno, come informano gli organizzatori, è la candidatura dell’evento a ‘bene culturale immateriale’ presso l’Unesco e, per il caratteristico ‘Spillo’ ci sarà il riconoscimento della De.Co., denominazione comunale, in quanto ‘sapere tradizionale’.

I festeggiamenti però non finiscono qui. Infatti, sempre questa domenica, a pochi chilometri di distanza si terrà anche la 136ª edizione del Carnevale di San Matteo alla Decima, dove dalle 13 sarà possibile assistere alla sfilata dei carri altrettanto spettacolari, e alla caratteristica recita delle "zirudelle", le tradizionali poesie in versi dialettali a rime baciate. Inoltre, il Carnevale di Decima tornerà anche sabato 31 maggio alle 20.30 con la Sfilata Notturna che si terrà in piazza delle Poste. Le celebrazioni, in entrambe le località termineranno domenica 2 marzo, con la replica delle sfilate e la successiva premiazione del carro migliore.

"Tutte le azioni di valorizzazione del Carnevale che stiamo mettendo in atto ¬– annuncia Alessandro Bracciani, assessore alle attività produttive e alla comunicazione – sono mirate a sostenere questa tradizione culturale che ha radici lontane, ma che allo stesso tempo conserva ancora oggi una grande vitalità". Interviene a riguardo anche Duccio Caccioni, presidente della Commissione De.Co. del Comune di Bologna: "L’attribuzione della De.Co. allo Spillo del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto vuole sottolinearne l’originalità e l’importanza dal punto di vista culturale, storico e folklorico. La lista delle De.Co. di Bologna si arricchisce così di un ulteriore elemento di grande valore a tutela e salvaguardia della nostra cultura locale". Riconoscimenti meritati, visto il grande impegno delle comunità locali.

"Le società carnevalesche di Decima – dichiara Paolo Zucchelli dell’Associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella – sono al lavoro per preparare le loro opere di ingegno: le maschere prendono forma, i pezzi di ferro assumono contorni ben definiti, i movimenti scenici dei carri vengono studiati e affinati con una ricerca costante delle migliori tecnologie a disposizione". Dunque, In attesa che carri e maschere siano pronti e che arrivino gli attesi riconoscimenti, non resta che appuntare le date e concedersi un po’ di divertimento.

Gioia Gentile