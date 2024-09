Persiceto e il Sol Levante unite da un ponte ricamato

Un ponte di ricami tra Persiceto e il Giappone. Nei giorni scorsi l’associazione ’Il Punto Antico’ di San Giovanni in Persiceto, presieduta da Loretta Malaguti, ha ospitato per un corso intensivo di ricamo, un gruppo di signore giapponesi della scuola di ricamo italiano di Tokyo, della signora Ikuko Igarashi.

La stessa direttrice nipponica è stata allieva dell’associazione, iniziando una collaborazione che dura da un decennio, durante il quale ci sono stati regolari scambi di visite e partecipazioni a lezioni ed eventi, che hanno consolidato il rapporto di reciproca stima. "Questa visita – dice Malaguti – conferma l’interesse e la passione che l’arte del ricamo italiano collega e connette Paesi che sono così lontani e diversi, favorendo lo scambio di culture". L’associazione Il punto antico, nata nel 1994, raccoglie circa 150 aderenti e si trova in via Guardia Nazionale. E le socie organizzano puntualmente corsi di punto antico, aemilia ars, reticello, tombolo, sfilature, ricamo su tulle, chiacchierino e macramè. Ma non solo, perché l’associazione organizza mostre dove vengono esposti i lavori eseguiti. E le ricamatrici, in queste occasioni, tengono numerosi laboratori sulle varie tecniche di ricamo.

p. l. t.