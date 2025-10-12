Persiceto e Sant’Agata sulla pista giusta

‘Tutti in bici sulla ciclabile San Giovanni in Persiceto - Sant’Agata’. Ieri mattina, nel piazzale della stazione ferroviaria di San Giovanni, si è tenuta la mattinata inaugurale della nuova ciclabile di collegamento fra Persiceto e Sant’Agata. Per l’occasione sono intervenuti i sindaci Lorenzo Pellegatti di Persiceto e Giuseppe Vicinelli di Sant’Agata e Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Bologna. Ha fatto da cornice un gruppo di cittadini naturalmente in sella alla bicicletta.

A seguire, dal piazzale della stazione si è tenuta la partenza di una biciclettata con sosta, verso le 10,45, al sottopasso in via Cassola di sotto, dove, all’inizio della nuova pista, si è tenuto il taglio del nastro (nella foto). Si è poi proseguito sulla nuova ciclabile in direzione Sant’Agata con arrivo al parco Cinzio Zambelli di Sant’Agata, dove era stato preparato un rinfresco per i ciclisti. "Il nuovo collegamento ciclabile tra San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese è il risultato delle sinergie tra Comuni e Città metropolitana – spiega in una nota dell’ente di Palazzo Malvezzi –. Il tratto appena realizzato, lungo circa 4 chilometri e dotato di apposita segnaletica, fa parte della linea 13 della Bicipolitana, la rete ciclabile metropolitana. La linea 13 è ad ora realizzata al 55% dei previsti 45 chilometri circa, che si snodano da Sant’Agata a Castenaso, passando per Persiceto, Sala Bolognese, Calderara di Reno, Castel Maggiore, frazione Trebbo di Reno, e Granarolo, frazione Quarto inferiore". Il costo complessivo del tratto che collega Persiceto a Sant’Agata è stato di 2,8 milioni di euro, di cui 1,4 finanziati dalla Città metropolitana, 865.000 euro dal Comune di Persiceto e 560.000 euro dal Comune di Sant’Agata.

"Oltre alla valorizzazione del territorio in termini di mobilità dolce e cicloturismo – continua la nota –, questa nuova ciclabile permette agli abitanti dei due comuni di spostarsi in sicurezza tra i centri abitati, anche a supporto della mobilità casa/lavoro, e inoltre consente la connessione di Sant’Agata con la stazione ferroviaria di Persiceto, apportando un miglioramento dell’intermodalità bici - treno". Soddisfatti per la realizzazione dell’opera i sindaci Pellegatti e Vicinelli.

"Voglio esprimere i miei ringraziamenti – dice Pellegatti – ai tecnici dei rispettivi Comuni, ad Alessandra Aiello assessore comunale ai Lavori pubblici di Persiceto e ad Alessandro Delpiano, dirigente della Città metropolitana per l’impegno e per il lavoro svolto a favore delle nostre comunità".

Pier Luigi Trombetta