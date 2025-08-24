"Persona d’oro. Ma il tabacco era la sua droga"

"Le portavo sempre i tortellini. Era così una buona persona, ma aveva il vizio del fumo: senza le sigarette, diceva che non avrebbe avuto vita". La signora Tina (nella foto) alza lo sguardo verso l’ultimo piano, fissando la finestra ingrigita dal fumo e dalle fiamme che hanno bruciato la sua vicina e amica Loretta. E si mette una mano sopra al cuore: "L’ultima volta l’ho vista questo inverno, quando le ho portato i miei tortellini – dice –. Le piacevano molto e le ragazze (le operatrici dei servizi sociali, ndr) glieli cucinavano. Più volte le ho detto di smettere di fumare, soprattutto a letto: lei rispondeva che, nella vita, le era rimasto solo il fumo".

La comunità di via Rimesse è sotto choc e nel via vai di vicini che ricordano l’anziana, cala il silenzio all’arrivo della polizia scientifica. Al dolore del vicinato si aggiunge quello del sindaco Matteo Lepore: "Una terribile tragedia, sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio – commenta –. La signora che ha perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano a una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale". Si unisce al cordoglio il presidente di Acer Marco Bertuzzi: "Una tragedia sconvolgente – scrive –. Condoglianze di cuore da parte mia e di Acer ai parenti della vittima".

m. m.