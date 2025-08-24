Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
Cronaca"Persona d’oro. Ma il tabacco era la sua droga"
24 ago 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. "Persona d’oro. Ma il tabacco era la sua droga"

"Persona d’oro. Ma il tabacco era la sua droga"

"Le portavo sempre i tortellini. Era così una buona persona, ma aveva il vizio del fumo: senza le sigarette, diceva...

"Le portavo sempre i tortellini. Era così una buona persona, ma aveva il vizio del fumo: senza le sigarette, diceva...

"Le portavo sempre i tortellini. Era così una buona persona, ma aveva il vizio del fumo: senza le sigarette, diceva...

Per approfondire:

"Le portavo sempre i tortellini. Era così una buona persona, ma aveva il vizio del fumo: senza le sigarette, diceva che non avrebbe avuto vita". La signora Tina (nella foto) alza lo sguardo verso l’ultimo piano, fissando la finestra ingrigita dal fumo e dalle fiamme che hanno bruciato la sua vicina e amica Loretta. E si mette una mano sopra al cuore: "L’ultima volta l’ho vista questo inverno, quando le ho portato i miei tortellini – dice –. Le piacevano molto e le ragazze (le operatrici dei servizi sociali, ndr) glieli cucinavano. Più volte le ho detto di smettere di fumare, soprattutto a letto: lei rispondeva che, nella vita, le era rimasto solo il fumo".

La comunità di via Rimesse è sotto choc e nel via vai di vicini che ricordano l’anziana, cala il silenzio all’arrivo della polizia scientifica. Al dolore del vicinato si aggiunge quello del sindaco Matteo Lepore: "Una terribile tragedia, sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio – commenta –. La signora che ha perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano a una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale". Si unisce al cordoglio il presidente di Acer Marco Bertuzzi: "Una tragedia sconvolgente – scrive –. Condoglianze di cuore da parte mia e di Acer ai parenti della vittima".

m. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incendio