Persone con gravi disabilità. Nuovi servizi sul territorio

Sono almeno trecento le persone che, nel Bolognese, soffrono fin dalla nascita di una disabilità grave o gravissima. L’Ausl di Bologna oltre ad avere organizzato un’assistenza dedicata, maggiormente accessibile, vuole ampliare l’accesso ai servizi in prossimità del domicilio del disabile e della sua famiglia, anche attraverso personale specificatamente formato che sia in grado di gestire possibili episodi di agitazione, ritrosia, aggressività di questi pazienti grazie a una loro conoscenza specifica.

"Agiamo sull’esperienza già consolidata in questi anni che ha visto come apripista l’equipe Odontoiatrica del Bellaria diretta da Anna Maria Baietti e abbiamo esteso il percorso nato in ospedale anche sul territorio, dall’Appennino alla città di Bologna, usando le nostre centrali operative, con un approccio multi professionale e multidisciplinare", sottolinea Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl. La nuova organizzazione di Dama (acronimo di Accoglienza medica avanzata) è centrata sul medico di base e sulla segnalazione che deve fare ai dodici Punti di coordinamento dell’assistenza primaria (Pcap), collocati nelle Case di comunità dei diversi distretti. È poi l’infermiere del Pcap che si mette in contatto con la famiglia, indirizzandolo allo specialista, favorendo l’accorpamento di più prestazioni in un unico accesso ai servizi. Da considerare che per tanti di questi pazienti, come fanno notare medici e familiari, può diventare un serio problema effettuare anche una cura odontoiatriche, per non parlare di esami molto più invasivi dove si rende necessaria una sedazione. Le prestazioni ambulatoriali e i piccoli interventi eseguiti per questi pazienti sono soprattutto in: odontoiatria, cardiologia, gastroenterologia, otorinolaringoiatria, oculistica, ginecologia, dermatologia e pneumologia. Negli anni pre-Covid (tra il 2017 e il 2019) si registravano circa 200 prestazioni all’anno, salite nel 2022 a oltre 315, mentre solo nei primi sei mesi dell’anno in corso le prestazioni sono già state 300. Alla presentazioni dei nuovi servizi anche l’assessore Luca Rizzo Nervo, la coordinatrice della riorganizzazione del percorso Dama, Nicoletta Bonara e Anna Maria Baietti.

Monica Raschi