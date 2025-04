PESARO Spedizione punitiva. Rissa tra ragazzi per amore

Lo hanno picchiato in due davanti a scuola. Per convincerlo a scendere dalla classe hanno usato un compagno di classe. "Fallo venire qua con una scusa, poi ci pensiamo noi. Se lo fai ti paghiamo un pranzo al Mac". La vittima ha 14 anni e i suoi aggressori due in più. E’ quanto accaduto pochi giorni fa davanti all’istituto tecnico "Bramante" di Pesaro e a farne le spese è stato un ragazzo del primo anno accusato di ‘seguire’ la ragazza di uno dei due sui social. I due aggressori, per i quali i genitori della vittima hanno presentato querela in Questura, hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva da un’altra scuola. Nel progetto è stato coinvolto anche un compagno di classe del 14enne che si è prestato a fare da esca e poi ha ripreso la violenta aggressione con il cellulare. "Ancora ci provi con lei?". E’ stata la domanda che ha preceduto il primo schiaffo a cui sono seguite, poi, altre percosse. "E’ entrato in azione anche l’amico – raccontano i genitori del ragazzo che gli ha sferrato un colpo alla nuca che lo ha fatto cadere a terra facendogli perdere i sensi e impedendogli di reagire. Hanno continuato a colpirlo con pugni e calci. Nessuno lo ha difeso. Questa calma apparente ha permesso a mio figlio di alzarsi in piedi, ma solo il tempo necessario per colpirlo di nuovo. I due se ne sono poi andati e uno dei due gli ha urlato ‘ricordati lei è mia non è tua". Il 14enne, tornato a casa, ha raccontato tutto ai genitori: al pronto soccorso ha avuto 15 giorni di prognosi.

Antonella Marchionni