Pesca benefica con i campioni

Le maglie dei campioni dello sport per raccogliere fondi per l’emergenza: con questa idea solidale lo Scappi rilancia l’evento organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il suo trentennale, programmato per domani e, a causa della situazione attuale, posticipato a lunedì 5 giugno. "La nostra regione in questi giorni sta vivendo un momento particolarmente critico – affermano gli organizzatori –. In accordo con i beneficiari dell’evento, Primerea e Fondazione Vénuste Niyongabo, ci sembra fondamentale che parte del ricavato vada a sostegno di quanti duramente colpiti nelle zone alluvionate".

Alle 14 la Nazionale Italiana Ristoratori disputerà una partita di calcio allo stadio di Castel San Pietro contro una squadra composta da docenti e studenti dello Scappi e del liceo Malpighi-Visitandine. L’entrata è a offerta libera.

Alle 19,30 cena a scopo benefico allo Scappi, e qui si terrà una pesca di beneficenza, con premi offerti da campioni e aziende. In palio, tra le altre ci sono maglie sportive autografate di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku dell’Inter (nella foto).