Pesca, più controlli anti bracconaggio

Più vigilanza sul bracconaggio, estensione della pratica del no-kill, ma anche una gestione delle specie di uccelli che minacciano la biodiversità ittica, come il cormorano, che peraltro è protetto, e l’ibis sacro. E c’è anche la richiesta di alcuni territori di estendere il divieto di pesca al 30 giugno per tutelare il periodo di riproduzione della carpa e di alcuni ciprinidi. Sono alcune delle proposte di modifica degli istituti di pesca arrivate dai tavoli di consultazione locale per la pesca, nel corso della riunione della commissione ittica regionale dell’Emilia-Romagna, presieduta dall’assessore all’agricoltura, Alessio Mammi, in vista dell’adozione del nuovo Programma ittico regionale 2025/2026. All’incontro, spiega la Regione, hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva-ricreativa, quelle di pesca professionale, le associazioni ambientaliste, le Università regionali, i Consorzi di bonifica e gli Enti parco nazionali, interregionali e poi regionali.

Diversi territori hanno quindi sottolineato la necessità di adottare misure di protezione del periodo di riproduzione della carpa (frega) e di altri ciprinidi autoctoni, estendendo il divieto di pesca dal 15 aprile al 30 giugno in diverse province. Quanto all’aumento e all’impatto degli uccelli ittiofagi sulla biodiversità ittica regionale, in particolare il cormorano e l’ibis sacro, sul primo la Regione sottolinea di essere impegnata da tempo nel dialogo con l’Ispra, l’istituto nazionale deputato alla valutazione di eventuali misure gestionali proposte dalle Regioni, per individuare soluzioni tecniche che consentano di limitare la pressione predatoria e al contempo la corretta gestione di una specie protetta. Al tavolo si è parlato anche della diffusione dell’ibis sacro, specie esotica e invasiva, per la quale la Regione ha già sviluppato azioni in vista di un piano di controllo a breve, coerente col quadro normativo europeo e nazionale. "È un momento fondamentale di confronto tra istituzioni, enti di gestione e rappresentanti del settore – dice Mammi – per definire un Programma ittico sempre più attento alla tutela della biodiversità e sostenibilità della pesca".