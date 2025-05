Pescatore muore folgorato. La canna tocca l’alta tensione

La vita spezzata in un attimo, da una tragica fatalità. Rossano Bondioli, 74 anni, pensionato e residente a Malalbergo, nella prima mattinata di ieri, si era recato nel ferrarese, con la moglie, per andare a pescare. Un hobby a cui si dedicava da tempo, con passione. È rimasto folgorato da una scarica elettrica quando con la punta della canna da pesca ha toccato alcuni cavi dell’alta tensione. È morto in pochi secondi sotto gli sconvolti della moglie.

Bondioli era arrivato lì, sulle sponde dei canali del Delta del Po, al mattino presto. Aveva scelto il canale Baccarini, una ramificazione del Po di Volano nei pressi di un’idrovora. Marito e moglie si erano sistemati in via Zarabotta, nella Bassa di Codigoro. Il 74enne aveva iniziato a mettere in acqua le lenze quando, dopo pochi minuti, si è consumata la tragedia, verso le 9.30. Non si sa ancora quale movimento sia costato la vita a Bondioli: forse stava lanciando una delle lenze, o forse la stava ritirando dopo aver agganciato un pesce. Quel che è certo è che la punta di una delle canne da pesca ha sfiorato il cavo elettrico di un traliccio: il pescatore di Malalbergo è stato letteralmente fulminato da una scarica che non gli ha lasciato scampo.

A chiamare i soccorsi, è stata la moglie di Bondioli, sotto choc davanti al marito esanime. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Codigoro. I sanitari hanno tentato di rianimare il 74enne, purtroppo, però, senza risultati: il suo cuore aveva già smesso di battere. La moglie è stata subito sentita dai carabinieri locali che hanno, così, potuto ricostruire i contorni di questa assurda tragedia. La Procura di Ferrara, informata dell’accaduto dai militari, ha disposto che si procedesse in via amministrativa, visti i contorni del tutto chiari della vicenda, e la salma è stata prontamente messa a disposizione della famiglia. Immediato il cordoglio del primo cittadino di Malalbergo, Massimiliano Vogli: "Una notizia tragica quella che mi è giunta nella tarda mattinata di oggi (ieri, ndr). La comunità di Malalbergo ha perso, all’improvviso, uno dei suoi cittadini. A nome mio, e di tutta l’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia di Rossano Bondioli. A loro ci stringiamo in un caloroso abbraccio".

Zoe Pederzini