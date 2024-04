Pessoli e Manai, dialogo possibile

Così lontani, così vicini. Alessandro Pessoli – artista nato nel ‘63 a Cervia, ma da tempo di casa a Los Angeles – ha ideato una mostra che lo vede protagonista insieme a un maestro dell’arte contemporanea bolognese: Piero Manai. Nonostante le origini romagnole, Pessoli in passato ebbe molto a che fare la nostra città, prima frequentando per quattro anni l’Accademia di Belle Arti, poi organizzando la sua prima personale nell’88, anno della prematura scomparsa di Manai. Molto probabilmente fu proprio questo il motivo per cui i due non si conobbero mai; tuttavia, Pessoli ebbe modo di apprezzare le sue opere. Pertanto, Manai rappresenta una pietra miliare nella vita di Pessoli, una figura talmente cara da spingerlo a progettare una doppia personale, finalizzata a aprire un dialogo tra la propria ricerca e quella del tanto stimato collega. Il risultato è Sentimento illumina, una mostra che s’inaugura oggi dalle 15 alle 20 alla Galleria P420. Il titolo è mutuato da un disegno di Manai dell’85 in cui compare la scritta Illumina la Pittura. L’artista di base negli Stati Uniti spiega: "Tante volte la percezione dei pittori assomiglia a quella di un cieco: non si ha ben chiaro la visione del finito, o meglio, soltanto a tratti. Ho scelto di cambiare la frase con Sentimento illumina, perché credo la pittura sia uno strumento in grado di fare luce dentro di sé; la pittura è il sentimento che guida ciascuno di noi nella ricerca interiore".

Le numerose opere di Pessoli esposte in via Azzo Gardino 9 sono state realizzate appositamente per l’occasione, mentre quelle di Manai sono state scelte da Pessoli stesso, a partire dalle opere detenute dalla galleria. Anche l’allestimento, affascinante, è a cura dell’artista cervese: nella sala all’ingresso sono esposti perlopiù disegni e dipinti di entrambi, mentre nella seconda sala si impongono quadri

di grandi dimensioni e disposti a trittico (due opere di Manai accanto a una di Pessoli o viceversa). In generale, questo confronto intende letteralmente ’mettere in luce’, non le affinità estetiche o stilistiche tra i due, ma "la posizione emotiva o sentimentale nei confronti dell’immagine", afferma Pessoli. A ribadire il concetto, Antonio Grulli, autore di un testo critico di accompagnamento alla mostra: "Nei secoli è come se la pittura a Bologna fosse evoluta in una particolare direzione, ovvero nel diventare un chirurgico strumento di analisi metafisica della realtà che, partendo empiricamente dalla pelle e dal corpo delle cose, riesce a raggiungere l’anima".

Manuela Valentini