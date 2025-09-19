Pesta marito e suocero per giorni. Blitz dei carabinieri, donna in cella

Picchia il marito e il suocero, ma viene arrestata dai carabinieri: in manette, per mano dei carabinieri della tenenza di Medicina, una 51enne ucraina, già nota alle forze dell’ordine per reati contro la persona. È accusata dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

A evitare che capitasse il peggio l’acutezza di un operatore della centrale operativa del 112 e la prontezza dei carabinieri della tenenza. Tutto è iniziato quando, due giorni fa, un operatore del numero unico d’emergenza, 112, ha ricevuto una telefonata: gli operatori della centrale non sentivano nessuno parlare o chiedere distintamente aiuto, ma solo un uomo con voce flebile, e remissiva, che sussurrava parole incomprensibili. In sottofondo le urla di una donna in lingua straniera, poi identificata nella 51enne. L’operatore del 112 ha, dunque, capito che vi era una situazione di pericolo che l’uomo stava cercando di denunciare.

Immediatamente allertata dalla centrale, una pattuglia dei carabinieri della tenenza ha raggiunto l’abitazione da cui era partita la chiamata. All’arrivo dei militari un anziano 86enne ha spiegato ai carabinieri che poco prima era stato percosso violentemente dalla nuora. Nella circostanza l’uomo mostrava vistosissime ecchimosi ed abrasioni su entrambi gli arti superiori. Nel corso delle successive verifiche i militari hanno, poi, appurato che la donna, da diverso tempo, aveva posto in essere, nei confronti del marito e dell’anziano suocero, reiterate violenze verbali e fisiche, mai refertate e denunciate prima. L’aggressione avvenuta nella mattinata in questione era scaturita per futili motivi quando la donna, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcolici, ha aggredito fisicamente i due uomini.

Nel corso dell’intervento, la 51enne, che era nell’abitazione, si è mostrata da subito poco collaborativa e infastidita dalla presenza dei carabinieri, al punto che, nel tentativo di sottrarsi al trasporto in caserma, ha colpito ripetutamente, con calci e pugni, i militari prima di essere definitivamente bloccata. I carabinieri della tenenza non hanno, per fortuna, riportato lesioni e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Dopo le procedure di identificazione, la donna, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Bologna, è stata portata al carcere Dozza di Bologna ed è ora a disposizione del giudice per le Indagini preliminari.

Zoe Pederzini