Pestaggio piazza XX Settembre: la vittima resta a terra sanguinante. L’aggressore visto anche a Natale

Bologna, 27 dicembre 2023 – È ancora caccia ai tre aggressori che la mattina della Vigilia di Natale, sotto gli occhi di decine di passanti, hanno picchiato prendendolo a calci e pugni un uomo di poco meno di 30 anni appena fuori da Galleria 2 Agosto, in piazza XX Settembre davanti alla stazione (video).

La vittima, un centrafricano, secondo i testimoni avrebbe prima litigato con due dei suoi aggressori, i quali poi si sarebbero allontanati per confabulare tra loro e coinvolgere un terzo soggetto, dopo di che sarebbero tornati a cercarlo, uno per giunta brandendo un lungo coltello nella mano.

Il trio si sarebbe dopo di che scagliato contro il rivale, con due che lo tenevano fermo e il terzo che lo prendeva a pugni e calci anche al viso, infierendo su di lui mentre si trovava già steso a terra sanguinante. Il tutto sotto gli occhi di numerosi testimoni, che difatti hanno chiamato l’ambulanza e i carabinieri. Dopo di che, i tre aggressori si sono dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Alcuni frame tratti da diversi video girati da testimoni del brutale pestaggio consumatosi la mattina della Vigilia di Natale proprio fuori dalla Galleria 2 agosto, davanti alla stazione Centrale

Il trentenne è stato ricoverato al Maggiore in codice di media gravità, ma le sue condizioni a quanto si apprende sono già in via di miglioramento. Fortunatamente, i suoi aggressori non hanno utilizzato il coltello che pure almeno uno di loro aveva con sé. Sull’accaduto sono ora al lavoro i carabinieri della Compagnia Bologna centro, che per identificare e rintracciare i tre stranieri si stanno servendo anche di diversi video girati da alcuni testimoni e di quanto immortalato dalle videocamere di sorveglianza della zona. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di due centrafricani e di un magrebino, che potrebbe essere già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione è avvenuta attorno alle 9.30 di domenica, orario in cui la piazza era già affollata. Quando il trio si è allontanato, la vittima è rimasta a terra, semi-incosciente e con il capo ricoperto di sangue, sotto gli occhi dei passanti, tra cui anche una madre che spingeva il suo bimbo neonato dentro la carrozzina. La maggior parte ha proseguito per la sua strada senza degnare la scena di una se conda occhiata. Non tutti, però: il responsabile dei locali della Galleria 2 Agosto ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono arrivati appunto i carabinieri della Compagnia Bologna centro affiancati dai colleghi del Nucleo radiomobile, che hanno dunque contattato i sanitari del 118 perché soccorressero il ferito.

C’è di più: proprio il giorno di Natale, ossia il giorno successivo a quello del pestaggio, l’autore dello stesso – quello che aveva infierito sulla vittima mentre gli altri complici la tenevano ferma per le braccia –, è stato nuovamente notato da alcuni testimoni aggirarsi sempre nella zona antistante la stazione. E in piazza XX Settembre avrebbe scippato una giovane passante, strappandole la catenina che aveva appesa al collo e poi dandosela a gambe, facendo perdere le proprie tracce nel giro di pochissimi istanti. Anche su questo furto indagano ora le forze dell’ordine, che sperano di riuscire a bloccare il malvivente.