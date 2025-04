Pestata a sangue. Salvata dagli agenti grazie a una App

"Da qui non esci, sono io l’uomo, devi stare zitta". Tra insulti e minacce, l’ha presa a schiaffi e colpita in testa con un posacenere impedendole di uscire di casa per un’ora, ma nonostante questo lei è riuscita a lanciare l’allarme, facendo partire una chiamata dal cellulare che aveva in tasca grazie al numero Sos d’emergenza di una App. È accaduto in via Marco Polo a Bologna. La donna al telefono non ha mai parlato, ma le sue urla hanno consentito ai poliziotti di rintracciare la chiamata e intervenire, arrestando l’uomo che la stava picchiando, un 46enne con il quale aveva una relazione da un paio di mesi.