Notte di paura: pestata e violentata a Bologna

Bologna, 27 settembre 2025 – Era in semilibertà. Avrebbe dovuto essere al lavoro in una pizzeria di via Torleone. E invece l’uomo, un albanese di 36 anni, ha usato le ore fuori dal carcere per massacrare di botte, violentare e tentare di rapinare una escort. È successo l’altra sera, in un b&b di via Emilia Ponente, dove la donna, una moldava di 57 anni, esercita la professione. Ad allertare la polizia, con più chiamate, sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento al primo piano.

La prima cosa che gli agenti delle Volanti hanno notato, arrivati nel palazzo, è stata una ciocca di capelli biondi, a terra sul pianerottolo di fronte al b&b. Quando hanno suonato alla porta, però, nessuno rispondeva. Dall’interno solo silenzio. Hanno continuato a bussare e stavano per buttare giù la porta quando la donna ha aperto: in lacrime, terrorizzata, ha fatto entrare i poliziotti. Nella camera da letto c’era il trentaseienne, con il volto stravolto, completamente fuori di sé, che la guardava intimandole di non parlare.

I poliziotti lo hanno bloccato, ascoltando poi la vittima per ricostruire quanto accaduto: una scena da Arancia Meccanica. La donna ha spiegato di esercitare da qualche tempo nel b&b, dove in passato aveva già ricevuto l’albanese. L’uomo l’aveva ricontattata quel pomeriggio e avevano contrattato un incontro sessuale. Quando però lui si è presentato alla porta “era strafatto”, ha riferito la vittima.

Che a quel punto ha deciso di non farlo entrare. Al rifiuto della donna, lui ha risposto con una violenza inaudita: l’ha afferrata per i capelli e spinta dentro casa, chiudendosi la porta alle spalle. L’ha poi trascinata sopra al letto, salendole sopra per violentarla: la cinquantasettenne, con la forza della disperazione, è riuscita però a divincolarsi, fuggendo in bagno e chiudendosi a chiave. Lui da fuori le urlava di uscire, di consegnargli tutti i soldi che aveva e di chiamare un taxi. “Tu non esci viva”, le diceva. Lei è rimasta chiusa dentro finché, da fuori, non ha sentito silenzio. A quel punto, pensando che il bruto se ne fosse andato, è uscita. Lui, però, era ancora lì. Lei è scappata sul pianerottolo; l’uomo l’ha raggiunta e l’ha riportata dentro, strappandole una ciocca di capelli, quella poi ritrovata dagli agenti. In casa, l’ha buttata a terra e l’ha pestata, colpendola con pugni alla testa e urlando ancora che l’avrebbe ammazzata. E forse sarebbe accaduto, se non fosse arrivata, appena in tempo, la polizia.

Gli agenti hanno chiamato il 118 per la vittima e portato in Questura l’esagitato. L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Murgo, era in semilibertà (tra l’altro appena rinnovata) e sarebbe dovuto rientrare in carcere a mezzanotte. A seguito della ricostruzione, terribile, dei fatti, è stato attivato il codice rosso e l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e tentata rapina aggravata. Sulla revoca del regime di semilibertà dovrà esprimersi il tribunale di Sorveglianza. Ma la strada sembra già scritta. E le indagini proseguono, anche per delineare la posizione dei proprietari del b&b.