Pestato a sangue con un bastone, ancora violenza a Bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – Ancora sangue in San Donato: un uomo è stato ferito a seguito di una violenta colluttazione ieri sera. Intorno alle 20 un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto la vittima, un cittadino marocchino di 38 anni, steso a terra in via del Lavoro (all’angolo con via Sacco) e ricoperto di sangue.

L’uomo è stato colpito alla testa. Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a parlare con il ferito. La vittima ha riferito loro di essere stata aggredita da un conoscente, che lo ha colpito con un oggetto lungo, probabilmente un bastone.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità, anche se è sempre rimasto vigile e cosciente. Della vicenda, su cui non si esclude la pista di un regolamento di conti legato a droga e spaccio, si occupano ora i militari dell’Arma della stazione Pilastro.