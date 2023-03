Pestato dalla baby gang: sette denunciati

Si è chiuso il cerchio attorno alla baby gang di giovanissimi che per due settimane ha seminato il panico a San Lazzaro.

I carabinieri, infatti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna i sette ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, per lesioni personali e minaccia.

I militari hanno avviato le indagini il 5 marzo scorso per risalire agli autori di un pestaggio ai danni di due compagni di scuola, un 15enne e un 16enne. Questi, come avevamo già raccontato, erano stati presi di mira dalla baby gang senza particolari motivi. I due minorenni si erano presentati in caserma con i rispettivi genitori, per denunciare l’aggressione avvenuta davanti all’istituto scolastico.

Il tutto era successo poco dopo l’uscita da scuola: i due ragazzini erano stati spinti a terra e presi a calci dai componenti della baby gang che si è appurato essere studenti della stessa scuola. I giovani violenti, durante l’aggressione, infastiditi all’intervento di un passante, intervenuto per placare gli animi, avevano continuato l’aggressione inseguendo i malcapitati e frustandoli con la cintura dei pantaloni fino alla fermata dell’autobus sulla vicina via Emilia a San Lazzaro. La violenza era terminata solo quando le vittime erano riuscite a trovare riparo all’interno della corriera, ripartita dalla fermata anche con difficoltà perché uno degli minorenni aveva tentato di salire a bordo bloccando i portelloni di chiusura del mezzo.

La sera stessa, poi, uno dei due minorenni, già vittima del pestaggio fuori da scuola, il 16enne, era stato accerchiato e picchiato nella sala da ballo di un locale notturno di Ozzano dallo stesso gruppo di ragazzini che lo aveva riconosciuto e aggredito con ancora più violenza.

I sette giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per i reati di lesioni personali e minacce. Va ricordato, inoltre, che due di questi sette erano già stati deferiti, il 23 febbraio scorso, perché, in orario scolastico, si erano introdotti all’istituto Mattei di San Lazzaro seminando caos nell’ufficio della dirigenza scolastica e insultando il preside Roberto Fiorini. Ora spetterà ai carabinieri competenti scoprire se qualcuno di questi sette denunciati, come già sospettano gli inquirenti, sia responsabile anche del pestaggio, avvenuto sempre ai danni di coetanei, al Burger King sulla via Emilia, a San Lazzaro, due sabati fa.

Zoe Pederzini